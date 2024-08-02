زحالقة لـ(الرسالة): على كل أبناء شعبنا التحرك في واجب الدفاع عن غزة

قال جمال زحالقة النائب العربي السابق في الكنيست والرئيس السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بالداخل، إنّ أهمية اليوم العالمي للتضامن مع غزة ومع الأسرى، أنه مرتبط بقضايا ملتهبة وباحتجاج على فظائع كبرى، وهو ينطلق من مبادرة فلسطينية وحدوية".

وأكدّ زحالقة لـ"الرسالة نت"، أنّ هذا اليوم أمر مطلوب ولازم لشعبنا بالأخص في هذه الظروف، كما أن المبادرة تتوجّه للعالم بدعوة للتحرك لوقف حرب الإبادة الجماعية والدمار الشامل، وتُلفت الانتباه إلى كوارث قضية الأسرى واعمال التعذيب والاغتصاب الوحشية بحقّهم.

وأضاف: " على كل أبناء وبنات شعبنا أن يتحركوا، كل من موقعه، في ممارسة حق وواجب الدفاع عن الذات الفلسطينية، التي تتعرض لعملية "إبادة سياسية" وإبادة فعلية، وما دام هناك من يناضل من أجل الحياة الحرّة الكريمة فسوف تتحطم كل الجرائم والمؤامرات على صخرة الصمود الفلسطيني".

ودعت القوى والفصائل الفلسطينية أبناء شعبنا جميعا للخروج في مظاهرات يوم الغضب والنصرة والتضامن مع غزة يوم غد السبت.

وستنطلق مظاهرات الساعة الثانية عشر في مختلف ميادين الضفة المحتلة، كما ستشهد أم الفحم مظاهرات قطرية، إلى جانب فعاليات ستشهدها عواصم عربية وغربية عدة.