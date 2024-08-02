الرشق: ليكن اليوم يوم غضب عارم تنديدًا بجريمة اغتيال هنية

دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق، لصلاة الغائب اليوم الجمعة على روح القائد إسماعيل هنية، في كل المساجد في العالم.

وقال الرشق في تصريح صحفي، "ليكن اليوم الجمعة يوم غضب عارم تنديداً بجريمة الاغتيال ورفضاً للإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وكانت حركة حماس، طالبت بانطلاق مسيرات الغضب من كل مساجد العالم، تنديداً بجريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وإدانة تواصل حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، ودفاعاً عن أرضنا وقدسنا والمسجد الأقصى المبارك.

ودعت شعبنا الثائر في الضفة الغربية المحتلة لجعل يوم الجمعة، يوم غضبٍ في وجه الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين، وانتصارٍ وإسنادٍ لأهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة مستمرة، وتأكيدٍ على التمسّك بأرضنا وحقوقنا الوطنية، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا وتهويد قدسنا وأقصانا المبارك.