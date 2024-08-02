الصحة بغزة لـ(الرسالة): ستتوقف الخدمة الصحية عن العمل اذا استمر منع توريد المعدات اللازمة 

قال مدير المستشفيات بوزارة الصحة د. مروان الهمص، إن استمرار الاحتلال في حرب الإبادة مع منعه توريد المعدات والأدوات الصحية اللازمة، سيخرج العمل الصحي عن الخدمة بشكل تام.

وأوضح الهمص لـ"الرسالة نت"، لم يتبق لنا سوى مستشفى شهداء الأقصى ومجمع ناصر الطبي، وعدم توفر المواد الطبية سيخرجهما عن الخدمة.

وأضاف "منذ ٣ أشهر مع تدمير الاحتلال لمعبر رفح لم يدخل شيء لوزارة الصحة، وهذا أخرج عديد الخدمات الصحية عن العمل".

وبين أن عدم توفر المعقمات دفع الأطباء لإجراء العمليات بدون الزي المخصص، وهذا ساهم أيضا في تفاقم جروح المصابين.

وذكر أن نوع الأسلحة المستخدمة من الاحتلال تؤدي لحدوث التهابات وتعفن في الجروح.