وزير الاستخبارات الإيرانية: هنية اغتيل بضوء أخضر أمريكي

قال وزير الاستخبارات الإيرانية إسماعيل خطيب، يوم الجمعة، إنّ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، نفذته إسرائيل بضوء أخضر من الولايات المتحدة.

جاء ذلك في رسالة تعزية تقدم بها الوزير خطيب إلى عائلة هنية وحركة حماس والشعب الفلسطيني، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وفي رسالة التعزية، قال الوزير الإيراني إنّ "اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، الذي نفذه الصهاينة الغاصبون بضوء أخضر من الولايات المتحدة، أعاد وحشية الكيان الصهيوني مجددا إلى الواجهة".

وأوضح أنه "على الرغم من أن الجهاد والشهادة في سبيل الله يعتبران شرفا أبديا للشهيد هنية الذي قدم منذ مدة قصيرة عددا من أفراد عائلته في طريق المقاومة الإسلامية المزدهر، فإن هذه الخسارة الفادحة تركت محور المقاومة الإسلامية في حالة حداد".

وأضاف الوزير الإيراني أن خسارة هنية "بالتأكيد شاهدة على انتصار طوفان الأقصى وزوال هذا الكيان الإسرائيلي الزائف".

وتقدم خطيب "ببالغ الحزن والأسى وبخالص التهنئة باستشهاد قائد حماس الشجاع المظلوم"، إلى عائلة هنية وأبناء الشعب الفلسطيني وحركة حماس.

وجاء اغتيال هنية بينما تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربًا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.