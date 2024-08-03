أونروا: (إسرائيل) تشن حربا صامتة ضد الضفة

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أن الوضع الإنساني في الضفة الغربية المحتلة "يتدهور يوماً بعد يوم"، داعية إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية "الصامتة" ضد الضفة.

جاء ذلك في بيان مقتضب للوكالة الأممية، نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" مساء اليوم الجمعة. وذكرت أنّ "الوضع في الضفة الغربية يتدهور يوماً بعد يوم، فمخيما نور شمس وطولكرم (شمال) يعانيان نقص المياه وانقطاع الكهرباء".

وأوضحت أنّ عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي "مستمرة وتسبب الدمار وتهدد حياة المواطنين"، داعية إلى إنهاء "الحرب الصامتة" ضد الضفة.

وتزامناً مع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، خاصة محافظاتها الشمالية.

وخلفت عشرات العمليات العسكرية الإسرائيلية دماراً كبيراً في البنية التحتية لمدينتي جنين ومخيمها وطولكرم ومخيميها، بما في ذلك أعمال حفر وتخريب لشبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي. وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، فخلف 594 شهيداً فلسطينياً بينهم 144 طفلاً وأصاب 5 آلاف و400، واعتقل 9 آلاف و890، وفق مصادر رسمية فلسطينية.