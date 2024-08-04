شهداء في قصف الاحتلال خيام النازحين داخل مستشفى الأقصى

قصفت طائرات الاحتلال المسيرة، فجر اليوم الأحد، خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي، أن 4 شهداء ارتقوا جراء قصف طائرات الاحتلال خياة النازحين في المستشفى، مشيراً إلى أن "هذه هي المرة الثالثة التي يستهدف فيها الاحتلال النازحين داخل المستشفى".

وأدان المكتب، في بيان بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المجزرة الجديدة والتي تضاف إلى سلسلة من المجازر المستمرة منذ أكثر من 300 يوم من حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.