أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 303 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

وأفاد مراسلونا، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأحد- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وارتقى 5 شهداء وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال لمدرسة حسن سلامة غرب مدينة غزة.

وارتقى شهيدان ووصلا لمستشفى المعمداني جراء قصف إسرائيلي محيط مفترق دولة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

وقصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة سلامة في منطقة الريس بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و118 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية ،وفق وزارة الصحة.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 39583 شهيدا و91398 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقصفت طائرات الاحتلال بناية حسنية مقابل مول مترو على شارع الشهداء بحي الرمال في مدينة غزة.

وارتقى 3 شهداء جراء قصف الاحتلال سيارة مدنية على شارع صلاح الدين شمال دوار الكويت بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون إثر استهداف الاحتلال لعدد من الفلسطينيين في شارع نظير شرق مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

واستشهد ثمانية مواطنين في قصف طائرات الاحتلال فجر اليوم منزلاً لعائلة العامودي في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال غزة.

واستشهد 3 مواطنين بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة الحسنات في دير البلح، وسط القطاع.

وارتقى 5 شهداء في استهداف الاحتلال لخيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة داخل مستشفى شهداء الأقصى بقصف خيام النازحين راح ضحيتها عدد من الشهداء وأكثر من 18 إصابة.

وأدان المكتب الإعلامي بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المجزرة الجديدة والتي تضاف إلى سلسلة من المجازر المستمرة منذ أكثر من 300 يوم من حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية نيرانها، فجر اليوم الأحد، صوب المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف، الليلة، محيط شركة الكهرباء والمدرسة الماليزية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل إنارة بشكل مكثف شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما جددت مدفعية الاحتلال قصف محيط مسجد الأبرار في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.