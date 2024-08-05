جيش الاحتلال يعلن إصابة جنود في هجوم لحزب الله بالمسيرات

أعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الإثنين، تنفيذ هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 لجيش الاحتلال الإسرائيلي المستحدث في ثكنة إيليت.

وأضاف الحزب في بيان، أن الهجوم استهدف أماكن تموضع ‏واستقرار الضباط والجنود، وأوقع فيهم عددا من القتلى والجرحى.

وأكد أن الهجوم يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الصهيوني في بلدات البازورية ودير سريان وحولا".

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط وجندي جراء القصف الصاروخي الأخير من الأراضي اللبنانية.