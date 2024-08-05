مستشار بالحرس الثوري الإيراني يكشف عن طبيعة الرد على اغتيال هنية- ماذا قال؟

قال مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني حجة الإسلام طائب، إن الرد على اغتيال دولة الاحتلال لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية سيكون "جديدا ومفاجئا" ولا يمكن قراءته.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/ عن طائب قوله إن "العملية المصممة التي تهدف للثأر لدم الشهيد إسماعيل هنية ستكون جديدة ومفاجئة".

وأضاف أن "السيناريو المصمم للانتقام لدم الشهيد هنية هو من السيناريوهات التي لا يمكن قراءتها".

وأشار إلى أن "الوضع الاجتماعي للكيان الصهيوني مضطرب لأنهم لا يعرفون ما هو السيناريو الإيراني، ولا أحد يستثمر في إسرائيل اقتصاديا، ورؤوس الأموال تغادر تلك المنطقة”.

وفي يوليو/ تموز الماضي، كشفت صحيفة /معاريف/ العبرية، أن 46 ألف شركة إسرائيلية أغلقت أبوابها منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 60 ألف شركة بحلول نهاية العام الجاري.

وأضح المستشار بالحرس الثوري أن "نتنياهو يريد تحويل هزيمته أمام حماس إلى حرب إقليمية، وإدخال أمريكا في الحرب".

وشدد على أن "عهد الهيمنة الأمريكية قد ولي، وسياساتها لا تشكل رادعاً".

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الاحتلال أعلنت حالة الطوارىء، وطلبت من سكان المدن المحتلة والمستوطنات التموّن بالمواد الغذائية، والتزود بمصادر الطاقة والكهرباء تحسبا لحرب قد تستمر أسابيع عدة، بالإضافة الى تجهيز الملاجئ.