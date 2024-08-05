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الصحة بغزة: 40 شهيدًا و71 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية

الرسالة نت

أفادت وزارة الصحة، يوم الإثنين، بارتكاب قوات الاحتلال ثلاث مجازر، وصل نتيجتها 40 شهيداً و71 مصاباً إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأوضحت الصحة، في تصريح مقتضب، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39623 شهيداً و91469 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ودعت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودين إلى ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات، "اضغط هنا".

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