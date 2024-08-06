عكرمة صبري لـ(الرسالة): مخطط عدواني رهيب لمحاصرة الأقصى من جميع الجهات

حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، من أن الحملة الإسرائيلية المركزة في هدم المنازل بالمناطق المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، تهدف لمحاصرته من جميع الجهات.

وقال صبري في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إنّ هذا مخطط تهويدي قديم جديد، وأن الحكومة اليمينية المتطرفة ترى أن الوضع مناسب لتنفيذه.

ووصف هذا المخطط بأنه عدواني رهيب، يهدف لمحاصرة الأقصى عبر تفريغ المناطق المحيطة به.

وتتركز الحملة صباح اليوم، بهدم عشرات المنازل في منطقة البستان الواقعة شرق المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح صبري أن إسرائيل تهدف لهدم حي كامل في منطقة البستان يتكون من 17 منزلًا، وهو الحي الذي يطل مباشرة على باب الاسباط، مضيفا: "هذا يأتي ضمن الهدف الرئيسي الذي أعلنت عنه إسرائيل دائما بتشكيل ما تسميه بالحوض المقدس".

وشددّ صبري على أن المسجد الأقصى سيظل إسلاميا خالصا، وأن ما تقوم به إسرائيل لن تنجح في تغيير الواقع التاريخي والديني، "تستطيع أن تهدم المنازل؛ لكنها لن تستطيع أن تستئصل الفلسطينيين عن قدسهم وتاريخهم ودينهم".

وأوضح أن إسلامية وعروبية المسجد الأقصى لا يمكن النقاش فيها أو التنازل عنها، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والإقليمية للتحرك في سياق حماية منازل المقدسيين ووقف جرائم الهدم التي تستهدف الأقصى.