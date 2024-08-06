لا تزال الاشتباكات مستمرة.. القسّام توقع قوةً صهيونية في كمين مُحكم برفح

تُواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، إن "مجاهدينا تمكنوا من إيقاع قوة مدرعة صهيونية في كمين محكم شرق مدينة رفح".

ودمّرت كتائب القسام ناُقلتي جند من نوع "نمر" بعبوة العمل الفدائي وقذيفة "الياسين 105"، واستهدفنا دبابتي ميركافا بعبوة أرضية وقذيفة "الياسين 105"، في شارع جورج شرق مدينة رفح.

وأكد مجاهدو القسام أنهم رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة حتى هذه اللحظة في شارع جورج شرق رفح.

