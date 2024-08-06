قالت زيتونة جرار كريمة الشهيدة الأسيرة المحررة وفاء، إن سلطات الاحتلال أفرجت عن والدتها بعدما ألحقت بها ضررا مميتا.

وأضافت جرار لـ"الرسالة نت"، "والدتي خرجت ميتة مع وقف التنفيذ، بتروا قدميها دون تقديم العلاج اللازم لها، وتجاهلوا وضعها الصحي بشكل تام".

وأوضحت أن والدتها بقيت ٩ أيام بدون غيار للجروح، وخرجت الإصابة ملتهبة بشكل كامل.

وذكرت جرار أن سلطات الاحتلال اخرجتها فقط لكي تموت عندنا ، "منذ اللحظة الأولى للإفراج عنها كانت النتيجة أنها سترتقي في أي لحظة".

وبينت أن الأطباء تحدثوا عن معجزة بعدما تماثلت للشفاء بضع أيام، ثم عادت حالتها الصحية وانتكست مجددا.