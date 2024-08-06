التعليم: أكثر من 10 آلاف طالب استشهدوا منذ بدء الحرب على غزة

استشهد أكثر من 10 آلاف طالب فلسطيني، وأصيب أكثر من 16 ألفا آخرين بجروح منذ بدء الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، وتصاعد العدوان الإسرائيلي بالضفة الغربية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان وصل "الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء، إن عدد الطلبة الذين استُشهدوا بقطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 9936، والذين أصيبوا إلى 15897.

وفي الضفة الغربية، استُشهد 107 طلاب، وأصيب 526 آخرون، إضافة إلى اعتقال 390، منذ السابع من أكتوبر المنصرم، بسحب الوزراة.

وأشارت إلى أن 504 معلما وإداريا استُشهدوا، وأصيب 3426 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 117 في الضفة.

وفي قطاع غزة، لفتت إلى أن 119 مدرسة حكومية تعرضت لأضرار بالغة، ودُمرت أكثر من 62 بشكل كامل، فيما تعرضت 191 مدرسة حكومية وتابعة لوكالة الغوث للقصف والتخريب.



وأضافت أن 20 جامعة بقطاع غزة تعرضت لأضرار بالغة، كما تعرض أكثر من 31 مبنى تابعا للجامعات للتدمير بشكل كامل، و57 بشكل جزئي.

وفي الضفة الغربية، تعرضت 69 مدرسة للتخريب، و5 جامعات للاقتحامات المتكررة والتخريب والعبث بمحتوياتها.

ومنذ بدء العدوان حرم الاحتلال أكثر من 620 ألف طالب بقطاع غزة من الالتحاق بمدارسهم، منهم 39 ألف طالب ثانوية عامة، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.