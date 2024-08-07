الجهاد الإسلامي: اختيار حماس السنوار رئيساً لمكتبها السياسي رسالة قوية للاحتلال

قالت حركة الجهاد الإسلامي، الثلاثاء، إن نجاح حركة حماس في اختيار رئيساً جديداً لمكتبها السياسي خلفاً للشهيد القائد إسماعيل هنية رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الجهاد في بيان، أن "نجاح حركة حماس في إجراء مشاورات داخلية وملء الفراغ في رئاسة المكتب السياسي بعد اغتيال القائد الشهيد إسماعيل هنية، بهذا المستوى من السرعة، ورغم كل الحرب عليها، رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي بأنها ما زالت قوية ومتماسكة، وأنه لم ينل من هيكليتها شيئا رغم حرب الإبادة".

وتابعت في بيانها "نتمنى كل التوفيق للقائد يحيى السنوار والإخوة في حركة حماس في المضي قدماً نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة ودحر الاحتلال".