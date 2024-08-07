الجهاد لـ(الرسالة): التنسيق السياسي مع حماس بأعلى مستوياته

قال رئيس دائرة العلاقات العربية والدولية في حركة الجهاد الإسلامي إحسان عطايا، إنّ التنسيق بين حركته وحماس ميدانيا وسياسيا على أعلى مستوى.

وأضاف عطايا لـ"الرسالة نت"، "التنسيق بيننا في المجال العسكري على أفضل ما يكون، وكذلك في المجال السياسي على أعلى المستويات".

وتابع: " من المؤكد أن هذا التعاون والتنسيق مستمر ويزداد رسوخا يوما بعد يوم، وبالتالي فلا خوف على متانة العلاقة بين سرايا القدس وكتائب القسام، ولا خوف على مواصلة العمل المشترك بيننا، حتى تحرير فلسطين كل فلسطين، وأيا كان من يترأس المكتب السياسي لحركة حماس فلن يؤثر على هذه العلاقة، لأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هو أحد قيادات هذه الحركة المقاومة".

وأكدّ أن اختيار القائد يحيى السنوار رئيسا لحماس بالاجماع، "رسالة قوية على استمرار نهج المقاومة، وتأكيد على أن اغتيال الشهيد القائد هنية لن يضعف حماس، بل سيزيدها قوة وعزيمة وإقداما".

وأضاف "وهو مؤشر واضح على أن خيار المقاومة لن يتراجع أبدا، وأن هدف العدو الصهيوني وحلفائه من الاغتيال لم يتحقق، وقد فشل في زعزعة حماس عن موقعها المتقدم في مسيرة الجهاد والمقاومة بكل أشكالها".

واختارت حماس السنوار خليفة للشهيد القائد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي الذي تم اغتياله في طهران.