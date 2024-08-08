شركات تكنولوجيا دولية متورطة بجرائم قتل المدنيين في غزة

نشر موقع مجلة "+972" الإسرائيلية، تحقيقا مطولا يكشف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم خدمة أمازون السحابية لتخزين معلومات المراقبة عن سكان غزة، بينما يقوم بشراء المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي من غوغل ومايكروسوفت لأغراض عسكرية.

ولم توقع دولة الاحتلال مع الشركات السحابية العالمية اتفاقية "Nimbus" فقط، بل هناك غيرها من الاتفاقيات مثل "سيريوس"، كما العديد من الاتفاقات حول استخدام أدوات للذكاء الاصطناعي.

وفي 10 يوليو / تموز، تحدث قائد وحدة مركز الحوسبة وأنظمة المعلومات بالجيش الإسرائيلي - الذي يوفر معالجة البيانات للجيش بأكمله - في مؤتمر بعنوان "تكنولوجيا المعلومات للجيش في ريشون لتسيون، بالقرب من تل أبيب.

وفي خطابه أمام جمهور يضم حوالي 100 فرد من العسكريين والصناعيين، الذي حصلت مجلة +972 وLocal Call على تسجيل له، أكد العقيد راشيل ديمبينسكي علنًا لأول مرة أن الجيش الإسرائيلي يستخدم التخزين السحابي وخدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها عمالقة التكنولوجيا المدنية، في هجومه المستمر على قطاع غزة.

وفي شرائح محاضرة ديمبينسكي، ظهرت شعارات Amazon Web Services (AWS)، وGoogle Cloud، وMicrosoft Azure مرتين.

والتخزين السحابي هو وسيلة للحفاظ على كميات كبيرة من البيانات الرقمية خارج الموقع، وغالبًا ما تكون على خوادم تتم إدارتها بواسطة طرف ثالث.

"منصة أسلحة"

وأوضح ديمبينسكي في البداية أن وحدته العسكرية، استخدمت بالفعل "سحابة تشغيلية" مستضافة على خوادم عسكرية داخلية، بدلا من السحابة العامة التي تديرها شركات مدنية.

ووصف هذه السحابة الداخلية بأنها "منصة أسلحة"، تتضمن تطبيقات لتحديد أهداف الهجمات العسكرية، وبوابة لمشاهدة لقطات حية من الطائرات بدون طيار فوق سماء غزة، بالإضافة إلى أنظمة إطلاق النار والقيادة والسيطرة.

لكن مع بداية الغزو البري للجيش الإسرائيلي لغزة في أواخر تشرين الأول / أكتوبر 2023، سرعان ما أصبحت الأنظمة العسكرية الداخلية مثقلة بالأعباء بسبب العدد الهائل من الجنود والأفراد العسكريين الذين تمت إضافتهم إلى المنصة كمستخدمين، مما تسبب في مشاكل فنية، وهدد بإبطاء المهام العسكرية الإسرائيلية.

وأوضح ديمبينسكي أن المحاولة الأولى لحل المشكلة تضمنت تفعيل جميع الخوادم الاحتياطية المتوفرة في مستودعات الجيش وإنشاء مركز بيانات آخر، لكن ذلك لم يكن كافيًا وقرروا أنهم بحاجة إلى "الخروج إلى العالم المدني".

ووفقا له، فإن الخدمات السحابية التي تقدمها شركات التكنولوجيا الكبرى سمحت للجيش بشراء خوادم تخزين ومعالجة غير محدودة بنقرة زر واحدة، دون الالتزام بتخزين الخوادم فعليا في مراكز الكمبيوتر التابعة للجيش.

التعويل على الذكاء الاصطناعي

لكن الميزة "الأهم" التي قدمتها الشركات السحابية، كما قال ديمبينسكي، هي قدراتها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقالت: "إن الثروة الهائلة من الخدمات والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي - لقد وصلنا بالفعل إلى نقطة تحتاج فيها أنظمتنا حقًا إلى ذلك". وأضاف أن العمل مع هذه الشركات منح الجيش "فعالية عملياتية كبيرة جدًا" في قطاع غزة.

ولم يحدد ديمبينسكي الخدمات التي تم شراؤها من الشركات السحابية، أو كيف ساعدت الجيش. وفي تعليق صحفي أكد الجيش الإسرائيلي أن المعلومات السرية وأنظمة الهجوم المخزنة على السحابة الداخلية لم يتم نقلها إلى السحابة العامة التي توفرها شركات التكنولوجيا.

ومع ذلك، فإن تحقيقًا جديدًا أجرته +972 و Local Call يمكن أن يكشف أن الجيش الإسرائيلي قام في الواقع بتخزين بعض المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها عبر المراقبة الجماعية لسكان غزة على خوادم تديرها خدمة AWS التابعة لشركة أمازون.

ويكشف التحقيق أيضًا أن بعض موفري الخدمات السحابية قدموا ثروة من قدرات وخدمات الذكاء الاصطناعي لوحدات الجيش الإسرائيلي منذ بداية حرب غزة.

مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وصناعة الأسلحة الإسرائيلية، والشركات السحابية الثلاث، و7من مسؤولي المخابرات الإسرائيلية الذين شاركوا في الحرب، وصفت كيف يقوم الجيش بشراء موارد القطاع الخاص لتعزيز قدراته التكنولوجية في زمن الحرب.

ووفقًا لثلاثة مصادر استخباراتية، فإن تعاون الجيش مع AWS وثيق بشكل خاص: حيث تزود الشركة السحابية العملاقة مديرية المخابرات العسكرية الإسرائيلية بمزرعة خوادم تُستخدم لتخزين كميات كبيرة من المعلومات الاستخباراتية التي تساعد الجيش في الحرب.

تخزين معلومات استخبارية ضخمة

ووفقًا لمصادر متعددة، فإن القدرة الهائلة لنظام السحابة العامة AWS تسمح للجيش بالحصول على "مساحة تخزين لا نهاية لها" للاحتفاظ بالمعلومات الاستخبارية عن "الجميع" تقريبًا في غزة.

ووصف أحد المصادر الذي استخدم النظام السحابي خلال الحرب الحالية إصدار "أوامر من أمازون" للحصول على معلومات أثناء قيامهم بمهامهم التشغيلية، والعمل بشاشتين - واحدة متصلة بأنظمة الجيش الخاصة، والأخرى متصلة بـ AWS.

وأكدت مصادر عسكرية أن نطاق المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها من مراقبة جميع السكان الفلسطينيين في غزة كبير جدًا بحيث لا يمكن تخزينها على خوادم عسكرية وحدها.

على وجه الخصوص، وفقًا لمصادر استخباراتية، كانت هناك حاجة إلى قدرات تخزين وقوة معالجة أكبر بكثير للاحتفاظ بمليارات الملفات الصوتية (بدلاً من مجرد المعلومات النصية أو البيانات الوصفية)، مما أجبر الجيش على اللجوء إلى الخدمات السحابية التي تقدمها شركات التكنولوجيا.

وشهدت المصادر العسكرية أن الكم الهائل من المعلومات المخزنة في سحابة أمازون، ساعد في مناسبات نادرة في تأكيد غارات الاغتيال الجوية في غزة – الضربات التي كان من شأنها أن تقتل وتلحق الضرر بالمدنيين الفلسطينيين.

في المجمل، يكشف التحقيق أيضًا بعض الطرق التي تساهم بها شركات التكنولوجيا الكبرى في الحرب على المستمرة غزة، وهي الحرب التي أشارت إليها المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني.

مليون دولار مقابل ألف خادم إضافي

في عام 2021، وقعت "إسرائيل" عقدًا مشتركًا مع غوغل وأمازون يسمى مشروع نيمبوس. وكان الهدف المعلن للمناقصة، البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار، هو تشجيع الوزارات الحكومية على نقل أنظمة المعلومات الخاصة بها إلى الخوادم السحابية العامة للشركات الفائزة، والحصول على خدمات متقدمة منها.

وكانت الصفقة مثيرة للجدل إلى حد كبير، حيث قام مئات العمال في الشركتين بالتوقيع على رسالة مفتوحة خلال أشهر تدعو إلى قطع العلاقات مع الجيش الإسرائيلي.

وتزايدت احتجاجات موظفي أمازون وغوغل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتم تنظيمها تحت شعار "لا تكنولوجيا للفصل العنصري".

وفي نيسان / أبريل، قامت شركة غوغل – التي تم إدراجها لفترة وجيزة كراعي لمؤتمر IT For IDF والذي تحدثت فيه ديمبينسكي، قبل إزالة شعارها – بطرد 50 موظفا لمشاركتهم في احتجاج في مكاتب الشركة في نيويورك.

وذكرت تقارير إعلامية أن الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع لن يقوما بتحميل سوى المواد غير السرية إلى السحابة العامة في إطار مشروع نيمبوس.

لكن التحقيق يكشف أنه منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023 على الأقل، كانت الشركات السحابية الكبيرة توفر خدمات تخزين البيانات والذكاء الاصطناعي لوحدات الجيش التي تتعامل مع المعلومات السرية.

وقالت مصادر أمنية متعددة إن الضغط على الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر أدى إلى زيادة كبيرة في شراء الخدمات من Google Cloud وAmazon’s AWS وMicrosoft Azure، حيث تتم معظم عمليات الشراء من الشركتين السابقتين عبر عقد Nimbus.

وأوضح مصدر أمني أنه في بداية الحرب، كانت أنظمة الجيش مثقلة للغاية لدرجة أنها فكروا بنقل نظام استخباراتي، كان بمثابة الأساس للعديد من الهجمات في غزة، إلى خوادم سحابية عامة.

وذكر المصدر عن النظام: "كان عدد المستخدمين أكثر بـ 30 مرة، لذلك تعطل النظام".

وتابع المصدر: “ما يحدث في السحابة [العامة]، هو أنك تضغط على زر، وتدفع ألف دولار أخرى في ذلك الشهر، ويصبح لديك 10 خوادم. بدأت الحرب؟ أنت تدفع مليون دولار، ولديك ألف خادم إضافي. هذه هي قوة السحابة".

تخفيف المعضلة

وقد خفف مشروع نيمبوس من معضلة الجيش. وكجزء من شروط المناقصة، أنشأت الشركتان الفائزتان، غوغل وأمازون، مراكز بيانات في "إسرائيل" في عامي 2022 و2023 على التوالي.

وأوضح أناتولي كوشنير، المؤسس المشارك لشركة التكنولوجيا الإسرائيلية Comm-IT، التي تساعد الوحدات العسكرية على الانتقال إلى السحابة منذ تشرين الأول / أكتوبر، أن مشروع نيمبوس "أنشأ بنية تحتية لمراكز الكمبيوتر المتقدمة الخاضعة للسلطة القضائية الإسرائيلية".

وقال إن هذا الترتيب سهّل على "الجهات الأمنية، حتى تلك الأكثر حساسية"، تخزين المعلومات في السحابة أثناء الحرب دون خوف من المحاكم الخارجية والتي من المفترض أنها قد تطلب المعلومات في حالة رفع دعوى قضائية ضد "إسرائيل".

وتابع كوشنير: "خلال الحرب، نشأت احتياجات [في الجيش] لم تكن موجودة [من قبل]، وكان تنفيذها أسهل بكثير [باستخدام] هذه البنية التحتية، لأنها البنية التحتية لمالك عالمي هي التي يمكن تقديم الخدمات من أبسطها إلى أكثرها تعقيدًا.

وأضاف أن هذه الشركات زودت الجيش الإسرائيلي بالخدمات الأكثر تقدما والمتاحة، والتي تم استخدامها في حرب غزة الحالية".

وقد تسارع هذا التغيير الدراماتيكي في إجراءات الجيش بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب.

وقال كوشنير إن الجيش اعتمد في الماضي بشكل أساسي على الأنظمة التي طورها بنفسه، والمعروفة باسم "on-prem"، وهي اختصار لعبارة" on premises " لكن هذا يعني أنها ستضطر إلى الانتظار لأشهر، إن لم يكن لسنوات، لبناء خدمات جديدة كانت تفتقر إليها. من ناحية أخرى، في السحابة العامة، يمكن الوصول إلى قدرات الذكاء الاصطناعي والتخزين والمعالجة بشكل أكبر.

"السحابة لديها معلومات عن الجميع"

قالت مصادر أمنية إن معظم المعلومات الاستخبارية للجيش الإسرائيلي حول الفلسطينيين يتم تخزينها على أجهزة الكمبيوتر الداخلية للجيش بدلاً من السحابة العامة المتصلة بالإنترنت.

ومع ذلك، وفقًا لثلاثة مصادر أمنية، يتم تخزين أحد أنظمة البيانات التي تستخدمها مديرية المخابرات العسكرية الإسرائيلية على سحابة أمازون العامة AWS.

ويستخدم الجيش هذا النظام في غزة للمراقبة الجماعية منذ نهاية عام 2022 على الأقل، لكنه لم يكن يُعتبر جاهزًا للعمل بشكل خاص قبل الحرب الحالية. والآن، وفقًا لهذه المصادر، يحتوي نظام أمازون على "مخزن لا نهائي" من المعلومات ليستخدمه الجيش.

وأكدت المصادر أن المعلومات الاستخباراتية المحفوظة على AWS لا تزال تعتبر "ضئيلة" من حيث استخدامها العملياتي، مقارنة بما يتم الاحتفاظ به على الأنظمة الداخلية للجيش.

لكن ثلاثة مصادر شاركت في هجمات الجيش قالت إنه تم استخدامها في عدد من الحالات لتقديم "معلومات تكميلية" قبل الغارات الجوية ضد نشطاء عسكريين مشتبه بهم، والتي قتل بعضها العديد من المدنيين.

وقالت المصادر إن النظام القائم على AWS مفيد بشكل خاص للمخابرات الإسرائيلية لأنه يمكنه الاحتفاظ بمعلومات "عن الجميع" دون قيود على التخزين.

"الاحتلال أفضل نقاط البيع"

لسنوات، وفقا لمصادر في الجيش وصناعة الأسلحة، كانت Microsoft Azure تعتبر المزود الرئيسي للسحابة في "إسرائيل"، حيث تبيع خدماتها إلى وزارة ووحدات الجيش التي تتعامل مع المعلومات السرية.

وفقًا لأحد المصادر، كان من المفترض أن تزود Azure الجيش الإسرائيلي بالسحابة التي سيتم تخزين معلومات المراقبة عليها – لكن أمازون عرضت سعرًا أفضل.

وقالت مصادر في الشركات السحابية، التي كانت مطلعة على العلاقات مع وزارة الجيش الإسرائيلية، إنه منذ أن فازت أمازون بمناقصة Nimbus، فإنها تتنافس بقوة مع Azure، على أمل أن تحل محلها كأكبر مزود للخدمات في الجيش.

وأوضح كوشنير، أنه في الماضي، "استثمرت معظم الوكالات الحكومية والعسكرية الكثير في تطوير وإنشاء أنظمة تعتمد على Azure ولكن بما أن Azure لم تفز بمناقصة Nimbus، فقد كانت هناك "عملية انتقال معينة" في وزارة الدفاع إلى خوادم Google وAmazon، والتي تسارعت خلال الحرب الحالية.

وقالت مصادر في صناعة التكنولوجيا المتقدمة إن وزارة الجيش الإسرائيلي تعتبر عميلاً مهمًا واستراتيجيًا لشركات السحابة الثلاث. ولا يرجع ذلك فقط إلى النطاق المالي الكبير للمعاملات، بل لأنه يُنظر إلى "إسرائيل" على أنها مؤثرة في تشكيل الرأي بين الأجهزة الأمنية في جميع أنحاء العالم وفي قيادة "الاتجاهات" التي تتبناها الأجهزة الأخرى.

أحد الأشخاص الذين أداروا سياسة المشتريات في وزارة الجيش لسنوات، وحافظوا على اتصالات مع عمالقة السحابة، هو العقيد آفي دادون، الذي تحدث كان حتى عام 2023، يرأس إدارة المشتريات في الوزارة وكان مسؤولا عن المشتريات العسكرية التي تصل قيمتها إلى أكثر من 10 مليار شيكل (حوالي 2.7 مليار دولار) سنويا.

قال دادون: "بالنسبة إلى [الشركات السحابية]، يعد هذا أقوى تسويق. ما يستخدمه الجيش الإسرائيلي كان وسيظل أحد أفضل نقاط بيع المنتجات والخدمات في العالم. بالنسبة لهم، إنه مختبر. بالطبع يريدون العمل معنا".

وذكر دادون إنه عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي AWS وMicrosoft Azure وGoogle Cloud في "إسرائيل" وكذلك قام برحلات إلى الولايات المتحدة. وكان أيضًا على اتصال مع عمالقة السحابة بشأن مناقصة سرية تسمى مشروع سيريوس.

وأوضح دادون: "إن سيريوس عبارة عن سحابة أمنية خاصة ومغلقة بالهواء [معزولة عن الشبكات العامة والشبكات الأخرى]، وهي مخصصة فقط للجيش الإسرائيلي. لقد كانت هناك مناقشات لأكثر من عقد من الزمان حول الشكل الذي سيبدو عليه هذا الأمر".

ومن المفترض أن تكون هذه السحابة الجديدة، بحسب 3 مصادر أمنية، منفصلة عن الإنترنت ومبنية على البنية التحتية لمزودي السحابة الكبار، مما يسمح لجميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية باستخدامها للأنظمة السرية.

والخدمات السحابية العامة، وفقًا لدادون، لديها القدرة على تعزيز قدرة الجيش على الفتك. وأوضح أنه عند البحث عن شخص ما "للقضاء عليه"، "فإنك تجمع مليارات التفاصيل التي تبدو غير مثيرة للاهتمام. ولكن عليك تخزينها. بمجرد رغبتك في معالجة ودمج كل شيء في منتج يخبرك بأن [الهدف] موجود في هذه الساعة، فلديك خمس دقائق، وليس لديك كل النهار والليل. لذلك من الواضح أنك بحاجة إلى المعلومات".

وكما كشف +972 و Local Call في تحقيق سابق، فإن العديد من الهجمات الإسرائيلية في غزة في بداية الحرب كانت مبنية على توصيات برنامج يسمى "لافندر".

وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، قام هذا النظام بمعالجة المعلومات عن معظم سكان غزة وقام بتجميع قائمة طويلة بغرض الاغتيال وقصف المنازل مما أدى إلى قتل عائلات بأكملها.

"الحرب الرقمية الأولى"

في محاضرته، وصف دمبينسكي حرب البادة المستمرة على غزة بأنها "الحرب الرقمية الأولى". وبينما يبدو هذا مبالغة، بالنظر إلى أن هجوم 2021 على القطاع استخدم أيضًا القدرات الرقمية، قالت مصادر إسرائيلية إن عمليات الرقمنة في الجيش تسارعت بشكل كبير خلال الحرب الحالية.

ووفقا لهم، فإن القادة في الميدان يتجولون وهم يحملون هواتف ذكية مشفرة، ويرسلون رسائل في محادثة تشغيلية مشابهة لتطبيق WhatsApp (ولكنها غير مرتبطة بالشركة)، ويحملون الملفات على محرك أقراص مشترك، ويستخدمون عددًا لا يحصى من التطبيقات الجديدة.

قال ضابط خدم في غرفة العمليات القتالية في غزة: "أنت تقاتل من داخل جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك". في الماضي "كنت ترى بياض عيون عدوك، تنظر بالمنظار فتراه ينفجر". ولكن اليوم، عندما يظهر هدف، "تقول للجنود من خلال الكمبيوتر المحمول: أطلقوا النار بالدبابة".

أحد التطبيقات الموجودة على السحابة الداخلية للجيش يسمى Z-Tube (Z هو اختصار لـ Zahal، وهو اختصار لـ IDF)؛ وهو موقع إلكتروني يشبه إلى حد كبير موقع يوتيوب، يسمح للجنود بالوصول إلى لقطات حية لجميع أجهزة التصوير العسكرية في غزة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار.

وهناك تطبيق آخر يسمى "MapIt"، يسمح للجنود بتحديد الأهداف في الوقت الفعلي على خريطة تعاونية وتفاعلية. وقال مصدر أمني إن "الأهداف هي أثقل طبقة على الخريطة. يبدو أن في كل منزل هناك هدف".

ويستخدم تطبيق ذو صلة يسمى "Hunter" للإشارة إلى الأهداف في غزة واكتشاف أنماط السلوك باستخدام الذكاء الاصطناعي. وقد تم تقديمه في مؤتمر تكنولوجيا المعلومات للجيش الإسرائيلي من قبل العقيد إيلي بيرنباوم، قائد الوحدة المعروفة بالاختصار العبري ماتزبين، المسؤولة عن تطوير أنظمة للاستخدامات العملياتية.

ويقول مراقبون إن تعاون شركات التكنولوجيا الدولية مع الاحتلال هو أكثر من مجرد تواطؤ: إنه مشاركة وتعاون مباشر مع الجيش الإسرائيلي بشأن الأدوات التي يستخدمونها لقتل الفلسطينيين.