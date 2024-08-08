وزير الخارجية البريطاني: تجويع المدنيين في قطاع غزة جريمة حرب

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن "تجويع المدنيين في قطاع غزة جريمة حرب"، معربا عن توقعه من حكومة الاحتلال "إدانة تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش"، وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي.

وأوضح لامي في تصريح إعلامي: أنه "لا يمكن للقانون الدولي أن يكون أكثر وضوحا.. التجويع المتعمد للمدنيين جريمة حرب".

وكان وزير الخارجية البريطاني قد دعا سابقا إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة"، في أول موقف له بعد تعيينه.

وقال لامي إنه "سيعمل على دعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن"، مضيفا "سأبذل كل ما في وسعي لمساعدة الرئيس الأميركي جو بايدن على التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وكان وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش قد اعتبر -الاثنين الماضي- أن موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعا "قد يكون عادلا وأخلاقيا لإعادة الأسرى الإسرائيليين"، على حد زعمه.

وقال سموتريتش -في تصريحات أوردتها القناة /12/ العبرية- "لن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني من الجوع، حتى لو كان ذلك عادلا وأخلاقيا، حتى تتم إعادة رهائننا".