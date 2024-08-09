بيان قطري مصري أمريكي مشترك يدعو لاستئناف المفاوضات  يوم 15 أغسطس

دعت قطر ومصر والولايات المتحدة، مساء الخميس، إلى استئناف محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى يوم 15 أغسطس/آب في الدوحة أو القاهرة.

وأوضحت في بيان مشترك وقعه قادة الدول الثلاث، "أن الوقت قد حان لوضع حد، وبصورة فورية، للمعاناة المستمرة لسكان قطاع غزة وللمحتجزين وعائلاتهم عبر الانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين".

وتابعت أنها "سعت لأشهر من أجل التوصل إلى اتفاق يوجد الآن على الطاولة ولا ينقصه سوى تفاصيل التنفيذ، ويجب عدم إضاعة مزيد من الوقت وألا تكون هناك أعذار من أي طرف لمزيد من التأجيل".

وأكدت في بيانها المشترك، أنها على استعداد، من موقعها كوسطاء، لطرح مقترح نهائي لتسوية الأمور المتعلقة بالتنفيذ، إذا اقتضت الضرورة ذلك، مشيرة إلى أن الاتفاق يستند إلى المبادئ التي طرحها بايدن في 31 مايو/أيار الماضي، وفق بيان القادة الثلاث.