جيش الاحتلال يعترف بإصابة ضابط من لواء ناحال بجروح خطرة جنوبي غزة

اعترف جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الجمعة، بإصابة ضابط من لواء "ناحال" بجروح خطرة خلال معارك وقعت أمس في جنوبي قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش (الإسرائيلي)، إن الضابط نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي وتم إبلاغ عائلته.

وأفادت قناة كان العبرية أن ضابطا من "سيرت الناحل" أصيب بجروح خطيرة، بشظايا صاروخ مضاد للدروع برفح بالأمس.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قد أكدت أن ما لا يقل عن عشرة آلاف جندي (إسرائيلي)، وقعوا بين قتيل وجريح خلال أشهر القتال الطويلة في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن سجلات وزارة الحرب (الإسرائيلية)، تظهر أن نحو ألف جندي (إسرائيلي)، ينضمون شهريا إلى قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب لإصابتهم بإعاقات عقلية وجسدية.