وزير الخارجية التركي: داعمو (إسرائيل) دون قيد أو شرط متواطئون في مذبحة غزة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن داعمي دولة الاحتلال الإسرائيلي في حربها على قطاع غزة دون قيد أو شرط، "متواطئون في المذبحة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك الجمعة، مع نائب رئيس وزراء الجبل الأسود للعلاقات الدولية وزير الخارجية إرفين إبراهيموفيتش في أنقرة.

وقال فيدان: "داعمو إسرائيل دون قيد أو شرط متواطئون في المذبحة التي تشهدها غزة".

وأضاف أن "مرتكبي المجزرة في غزة يجب ألا يفلتوا من العقاب ومن الضروري أن يحاسب هؤلاء القتلة عاجلا أو آجلا في المحاكم الدولية".

ولليوم 308 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و699 شهيدا، وإصابة 91 ألفا و722 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.