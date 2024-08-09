(القسام) تستهدف مبنى تحصنت به قوة (إسرائيلية) من 9 جنود وتوقعهم بين قتيل وجريح

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن مجاهديها استهدفوا مبنى تحصنت به قوة إسرائيلية وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح، كما أطلقت رشقة صاروخية على مستوطنة (غان يفنه) ومدينة (أسدود) المحتلة.

وقالت "القسام" في تصريح مقتضب، تلقته "الرسالة نت"، اليوم الجمعة: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف مبنى تحصنت به قوة صهيونية قوامها 9 جنود بقذيفتي (TBG)، وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح، في حي تل السلطان غرب رفح".

كما أطلقت "القسام" رشقة صاروخية باتجاه "غان يفنه" و"أسدود" ردا على المجازر المرتكبة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وقادة المقاومة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد اعترف اليوم الجمعة، بإصابة 12 جنديا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال الجيش في بيان، نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، بأن أربعة آلاف و 284 ضابطا وجنديا إسرائيليا أصيبوا منذ بداية الحرب من بينهم (2190) منذ بدء العدوان البرية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى مقتل (689) ضابطا وجنديا وإصابة (639) بجروح بالغة الخطورة منذ بداية الحرب.

كما أكد على أن (213) ضابطا وجنديا ما زالوا يخضعون للعلاج في المستشفيات بينهم 29 جروحهم خطيرة.

ولليوم 308 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و699 شهيدا، وإصابة 91 ألفا و722 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.