خاص| أصدقاء المريض: سوء التغذية الحاد يتضاعف ويهدد الأطفال شمال غزة 

قال الدكتور سعيد صلاح المدير الطبي لمستشفى جمعية أصدقاء المريض الخيرية إن استمرار العدوان على غزة يعني زيادة الوضع سوءا، خاصة وأن مدينة غزة وشمال القطاع في حصار ويعانيان من منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد الأساسية واللازمة للحياة.

وأوضح صلاح المتخصص بطب الأطفال والمشرف على مركز علاج سوء التغذية بالجمعية أن أعداد المصابين بسوء التغذية الحاد في تضاعف بسبب فقدان كل العناصر الغذائية، منوها إلى أن المواطنين بدأوا بالتوافد على المركز طلبا للعلاج بعد معرفتهم بوجوده.

وأشار إلى أن المركز يستقبل 250 حالة يوميا ليجري فرزها حسب درجة سوء التغذية التي يعاني منها الطفل والتي تنقسم ما بين بسيطة ومتوسطة وحادة، لافتا إلى أن لديهم قسما لمبيت الحالات التي تعاني من سوء تغذية حاد.

ووفق صلاح فإن10% من الحالات التي تزور المركز مصابة بسوء تغذية حاد، فيما يعاني 20% من وضع متوسط يعالج أصحابها بأدوية وأغذية مخصصة ومدعمة، أما البسيطة فيجري توجيهها بطريقة الاستفادة الأمثل من المواد الغذائية المتوفرة في الأسواق كي لا يزيد دهور الحالة.

ولفت إلى أن كل قطاع غزة يعاني من سوء التغذية بدرجات لذا يجري الاهتمام بالأطفال ما دون الخمس سنوات لحساسية هذا العمر.

وبحسب المدير الطبي فإن فترة الطفولة ما دون الخمس سنوات من أهم المراحل في نمو الأطفال وتكوين المناعة وبناء الذاكرة استعدادا لفترة الشباب، مبينا أنهم يعملون على استقبال الأطفال في تلك الفترة العمرية .

وحول المضاعفات التي يسبها سوء التغذية قال صلاح إن الحالات المصابة بسوء تغذية حاد تفقد القدرة على الحركة والنمو وتعاني من التهابات وأمراض جلدية وضعف في المناعة والقرنية وعدم وضوع بالرؤية نتيجة نقص الفيتامينات.

وأضاف: "كما يؤدي نقص البروتينات لتورم في الساقين واليدين، وأغلب تلك المضاعفات ظهرت على الأطفال ويجب التحرك لوقف التدهور في الوضع الصحي للأطفال خاصة وأن التجويع يأتي بقرار سياسي".

وكانت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر قد قالت، إن "الصور المروعة من غزة تظهر أطفالا يموتون أمام أعين أسرهم بسبب استمرار نقص الغذاء وإمدادات التغذية وتدمير خدمات الرعاية الصحية".

وأضافت: "مع تدمير المستشفيات وتوقف العلاج وشح الإمدادات، فإننا نستعد لمزيد من معاناة الأطفال ووفياتهم".

وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن 9 من كل 10 أطفال في قطاع غزة يعانون فقرا غذائيا حادا.

وأوضح البرنامج في سلسلة من المنشورات عبر منصة "اكس"، أن "الأعمال العدائية والقيود المفروضة على المساعدات تسببتا في انهيار النظم الغذائية والصحية"