الدفاع المدني لـ(الرسالة): نواجه صعوبات بالغة بانتشال جثامين الشهداء بمجزرة الفجر

قال مدير دائرة الامداد بجهاز الدفاع المدني د. محمد المغير، إنّ طواقم الجهاز، تجد صعوبة بالغة في انتشار جثامين الشهداء بمدرسة التابعين، التي استهدفها الاحتلال فجر اليوم.

وأوضح المغير لـ"الرسالة نت"، أنّ طائرات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين يؤدون السعائر الدينية (صلاة الفجر) بشكل يخالف كافة القوانين الدولية حيث استخدم الاحتلال ٣ صواريخ يعتقد ان جزء منها قنابل حارقة تسببت في ذوبان الجثامين.

وأكدّ أن طواقم الجهاز، انتشلت اكثر من ١٠٠ شهيد حتى اللحظة ومازال هناك فقدان ما يزيد عن ٦٠ جثمان وتم انتشال ما يزيد عن ١٥٠ مصاب حتى اللحظة.

وذكر أن طواقم الجهاز تواجه صعوبات في استخراج جثامين الشهداء والمصابين بسبب انتشار النيران في المدرسة.

وأضاف المغير: " لا زلنا نعاني من نقص الإمكانيات ونقص الوقود لمركبات الدفاع المدني ونعمل بمعدات يدوية وما زالت المؤسسات الدولية تهرب من التزامتها بتوفير احتياجاتنا الإنسانية الأساسية بشكل يخالف الحق في إنفاذ الأرواح".