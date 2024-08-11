مؤسسات معنية بالأسرى تخصص خطا هاتفيا لتلقي بيانات المعتقلين والمفقودين من قطاع غزة

أعلنت مؤسسات معنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين (هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير)، عن تخصيص خط هاتفي ابتداء من يوم غد الأحد، لتلقي بيانات المعتقلين والمفقودين من قطاع غزة، بهدف معرفة مصيرهم وأماكن احتجازهم.

وطلبت المؤسسات، في بيان لها، مساء اليوم السبت، من العائلات التي لم يسبق لها التواصل مع أي جهات أو مؤسسات ولم تتلق أي جواب حول مصير أو أماكن احتجاز أبنائها التواصل عبر الرقم التالي: 0593588050، على أن يتم التواصل لتزويدها بالبيانات مبدئيا ولاحقا من أجل الحصول على توكيل خاص من العائلة لمتابعة القضية عبر الطواقم القانونية.

وأشارت إلى "أنه خارج أوقات الدوام يمكن للعائلات إرسال رسائل بالبيانات الخاصة بالمعتقل عبر رقم تطبيق (الواتساب) المعتمد للرقم على المقدمة: 00970593588050

وجدّدت التأكيد على "الالتزام بالتواصل عبر الرقم المحدد من قبل العائلات التي لم يسبق لها التواصل مع مؤسسات الأسرى، ولم تتلق أي أجوبة حول أبنائها المعتقلين والمفقودين".

وفيما يلي المزيد من الإرشادات الخاصة لعائلات معتقلي غزة، حسب ما أوردته مؤسسات الأسرى: