القوى السياسية الكويتية: الإرهاب الصهيوني يتغول في الوحشية ضد الشعب الفلسطيني

أدانت القوى السياسية الكويتية المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة.

وقالت القوى في بيان تلقته "الرسالة نت" ، إن "الجرائم الإرهابية الصهيونية تستمر ضد الشعب الفلسطيني وسط صمت دولي لم يشهده العالم منذ إنشاء المنظمات الدولية القانونية والإنسانية".

وأضافت القوى "ففي جريمة يعجز القلم عن وصفها تستهدف حكومة الغدر الصهيونية في ساعات الفجر الأولى جموع المصلين في مدرسة التابعين المخصصة لإيواء النازحين ليسفر عن الجريمة حتى الآن أكثر من مائة شهيد مدني وعدد يتصاعد من الجرحى المصابين حيث بينت التحقيقات الأولية استخدام جيش الاحتلال صواريخ أمريكية ذات قدرة تدميرية كبيرة في المواقع المفتوحة".

وأكد البيان أن "الإرهاب الصهيوني يتغول في الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، والمجتمع الدولي عاجز عن التدخل لحماية المدنيين مع أن اتفاقيات جنيف المتعلقة بوضع المدنيين في الحروب تمنحهم حماية مطلقة، وتجنبهم أي مواجهات بين الأطراف المتنازعة".

ودعا "المجتمع الدولي للتحرك من منطلق إنساني أخلاقي لوقف الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني".

وبعث "تحية الإجلال لحركات المقاومة الفلسطينية ومن يساندهم في سبيل تحرير الأرض من المحتل الصهيوني".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قد قال إنّ "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات".

وأضاف المكتب، في بيان، أن "القصف يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح".

وذكر أن "جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر".

وباستهداف مدرسة التابعين يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفها جيش الاحتلال في مدينة غزة فقط خلال أسبوع واحد فقط إلى 6، ما خلف أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و750 شهيدا، وإصابة 91 ألفا و862 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.