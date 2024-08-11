شعور بالإحباط داخل هيئة أركان الاحتلال لاستمرار القتال بغزة بلا هدف

قالت وسائل إعلام عبرية، إن الشعور بالإحباط يسود "هيئة الأركان العامة" للاحتلال بسبب الإشكاليات التي يواجهها الجيش الإسرائيلي بغزة، لغياب الهدف السياسي الواضح من الحرب.

وبحسب صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية فإن "مجلس وزراء الاحتلال لم يحدد هدفًا طويل الأمد؛ مما أدى إلى إحباط الجنرالات"، الأمر الذي دفعهم للقول "لا توجد قرارات واضحة، ونحن نقاتل بلا هدف وعالقون في الوضع الراهن".

واعترف لواء المدرعات بأنهم يواجهون "حماس" التي تعمل بمنطق عسكري منظم، وتستخدم تكتيكات الفرق الصغيرة واستراتيجيات الحفاظ على قوتها القتالية"، وفقا للصحيفة.

وقالت إن جيش الاحتلال "اضطر إلى تفعيل ألوية الاحتياط في غزة؛ بسبب التوترات المتزايدة في الشمال ونقص القوات في الجنوب بسرعة".

وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، ذكر موقع /واينت/ العبري، أن "هناك حالة من الغضب والإحباط تسيطر على أجواء مقاتلي الجيش بسبب عدم إقالة أي شخص مسؤول عن الفشل الاستخباراتي يوم 7 أكتوبر".

وقال الموقع في تقريره إن هناك "حالة من غضب وإحباط في النظام العسكري من التحقيق في إخفاقات الحرب..، وإن الوحدات المقاتلة تشعر بالإحباط من التحقيقات، وأبرزها تحقيق بئيري، الذي أثبت أن الجيش هو المسؤول الأول عن الفشل الذي حدث في 7 أكتوبر".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و750 شهيدا، وإصابة 91 ألفا و862 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.