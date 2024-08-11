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المستشار الألماني يؤكد لنتنياهو ضرورة وقف (العنف الانتقامي) في الشرق الأوسط

الرسالة نت - وكالات

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشار أولاف شولتس، أكد لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي، "أهمية وقف العنف الانتقامي في الشرق الأوسط".

وأضاف أن شولتس أبلغ نتنياهو أنه "آن الأوان لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار".

ولليوم 310 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و750 شهيدا، وإصابة 91 ألفا و862 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

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اسرائيل ألمانيا حرب غزة الابادة الجماعية العنف الانتقامي

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