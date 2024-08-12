كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية الأغوار

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فجر الاثنين، مسؤوليتها عن تنفيذ عملية إطلاق نار في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الكتائب في بيان عسكري، أن "مجاهديها نفذوا العملية من المسافة صفر، واستهدفت مركبة الجندي "يوناتان دويتش" ٢٣ عامًا قرب مغتصبة "ميحولا" بالأغوار الشمالية، وأردوه قتيلًا على الفور".

وأكدت أن "العملية جاءت انتقاماً لدماء الشهداء وردًا على "مجزرة الفجر" في مدرسة التابعين ومجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة"، مشددة على أن "مجاهديها في الضفة الغربية سيبقون ضاغطين على الزناد وسيلاحقون المُحتل في كل مفترق وزقاق".