الإعلام الحكومي يحذر من طرق استخباراتية خبيثة يستخدمها الاحتلال لتنفيذ اغتيالات

حذر مكتب الإعلام الحكومي أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من أساليب يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال جمع معلومات عن العديد من العائلات والأفراد والأماكن بطرق استخباراتية وتجسسية خبيثة، بهدف ارتكاب جرائم قتل واغتيالات ومجازر وإبادة جماعية بحق المدنيين.



وقال الإعلام الحكومي في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، يوم الإثنين، إنه "يتم إجراء اتصالات بشكل مدروس للعديد من العائلات والأفراد، ويتم خلال هذه الاتصالات جمع معلومات عن عائلات بأكملها وأفراد مُعيَّنين، ويسألون عن أماكن تواجدهم بالضبط، وأين ينامون، كما ويسألون عن تحركاتهم، وعن ممارساتهم اليومية، وذلك تحت غطاء جمع معلومات لتقديم مساعدات عينية أو نقدية أو طرود غذائية وما شابه ذلك وبشكل مضلل".



وأضاف: :نطلق نداء تحذير إلى أبناء شعبنا الفلسطيني بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من تلك الوسائل الخبيثة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي".

وناشد الإعلام الحكومي أبناء الشعب الفلسطيني بعدم التعاطي مُطلقاً مع مثل هذه الحوادث والاتصالات التي يلحقها كوارث وجرائم قصف وارتكاب مذابح ومجازر وإبادة جماعية للأفراد وللعائلات على يد الاحتلال الإسرائيلي.