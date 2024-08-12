الرشق: نتنياهو يكذب على العالم ولا يريد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إن اعتراف وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، بأن "إسرائيل" هي سبب تأخير إبرام صفقة إعادة المختطفين والحديث عن انتصار مطلق محض هراء، يؤكد ما قلناه دوماً بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، "يكذب على العالم وعلى ذوي الأسرى، ولا يأبه لحياة الأسرى و لا يريد التوصل لاتفاق، وأن كل ما يهمه هو استمرار الحرب وتوسعها".



وأوضح الرشق في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، يوم الإثنين، أن "كل ما قدمته حماس من مرونة وإيجابية بموافقتها على ما ورد في بيان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن لتسهيل التوصل لاتفاق، اصطدم بتعنت نتنياهو وتهربه من استحقاق التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى".



وطالب الرشق العالم بضرورة أن يضغط على نتنياهو وحكومته لوقف العدوان وحرب الإبادة، والتوصل لصفقة تبادل، مضيفًا: "فالنصر الذي يبحث عنه نتنياهو وهم وسراب".