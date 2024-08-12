بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الاثنين، إلى "وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات إلى سكان القطاع دون عوائق".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، في بيان مشترك، أنه "لا يمكن أن يكون هناك مزيد من التأخير في الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة".

وقال البيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء التوترات المتصاعدة في المنطقة، ومتحدون بشأن التزامنا بوقف التصعيد وتحقيق الاستقرار الإقليمي".

وأوضحت الدول الثلاث أنها "عملت مع جميع الأطراف على تجنب التصعيد"، مؤكدة أنها "لن تدخر أي جهد لتهدئة التوترات وإيجاد طريق نحو الاستقرار".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و897 شهيدا، وإصابة 92 ألفا و152 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.