دلال صائب عريقات لـ(الرسالة): مطالب المقاومة بديهية وموقفها ثابت

أكدّت د. دلال صائب عريقات، المختصة في علم التفاوض والدبلوماسية الفلسطينية، أن المطالب التي تنادي بها المقاومة هي بديهية وإنسانية، ولها الحق الكامل في التمسك بها.

وقالت عريقات لـ"الرسالة نت"، إن المقاومة موقفها التفاوضي ثابت منذ البداية ولم تتراجع عنه، معتبرة أن مطلبها بإطار خطة تنفيذية لإطار خطة بايدن وقرار مجلس الأمن، يمثل محاولة لكسب الوقت ومنع الاحتلال من استغلاله لصالحه.

وأضافت: "إسرائيل تراوغ وتماطل وهذه هي طريقتها الثابتة في التفاوض"، معتبرة أن تطورات الموقف الميداني والخشية من الانزلاق في حرب إقليمية، قد تدفع دولة الاحتلال هذه المرة للتعامل مع تحرك الوسطاء يوم الخميس القادم.

وأكدّت عريقات أن حضور المقاومة مهم، لكي لا تتحمل المسؤولية بإفشال هذه الجولة، ولتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تنفيذ قراراته، وفقا لتعبيرها.