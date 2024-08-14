خبير عسكري لـ(الرسالة): ضرب تل أبيب رسالة بأن المقاومة أعدّت نفسها لمعركة طويلة

قال الخبير العسكري اللواء د. واصف عريقات، إن ضرب كتائب القسام لمدينة تل أبيب المحتلة، في الشهر الحادي عشر للحرب، رسالة بأن المقاومة أعدّت نفسها لمعركة طويلة.

وأوضح عريقات لـ"الرسالة نت"، أنّ هذا القصف يتميز بأنه خرج من موقع متقدم من آليات الاحتلال، "وهذه رسالة تحدي وبطولة، ودليل على أن الكتائب لا تزال تسيطر على الميدان رغم التهديد الإسرائيلي باستمرار العملية العسكرية".

وذكر عريقات أنّ هذا القصف يشير أيضا لسياسة التنقيط التي تبعتها كتائب القسام في المعركة، واستخدامها للمنظومة الصاروخية على نحو متقطع؛ لادامة حالة الاشتباك، وأيضا ضمن سياق استعدادها لمعركة طويلة.

وأوضح أن القصف يمثل رسالة واضحة للاحتلال بعجزه في استهداف الكتائب المقاتلة للحركة، "خانيونس التي تحدث نتنياهو عن ضرب جميع ألويتها المقاتلة، لا تزال تضرب عمقه ومن بين آلياته وجنوده".

وذكر عريقات أن "إسرائيل" تقر وتعترف بفشلها في تحقيق أهدافها العسكرية، و"استمرار هذه العمليات دفعت الجيش وقيادة المؤسسة الأمنية؛ للمطالبة بالوصول لصفقة؛ لإيمانها باستحالة تحقيق الأهداف العسكرية ضد غزة والمقاومة فيها".