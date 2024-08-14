سلطات الاحتلال تقر مخططا لتوسيع بؤرة استيطانية في بيت لحم

أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراضٍ في منطقة "بيت لحم" جنوب الضفة الغربية المحتلة، تبلغ مساحتها 338 دونماً (الدونم يعادل ألف متر مربع)، لصالح "منطقة نفوذ" لبؤرة "ناحال حيلتس".

وتقع المنطقة المستهدفة جنوب "بيت لحم"، ويهدف القرار إلى تحويل تلك البؤرة إلى مستوطنة تحظى بكامل الامتيازات المقدمة من دولة الاحتلال لتشجيع الاستيطان بالضفة الغربية.

وأقر المجلس الوزاري الأمني للاحتلال "كابينت"، في حزيران/يونيو الماضي شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية التي أقيمت جنوب الضفة الغربية، تحديدا في "بيت جالا" و"بتير"، ضمن إجراءات متوالية تهدف إلى وأد "حل الدولتين"، والتهام أكبر قدر ممكن من أراضي الضفة الغربية.