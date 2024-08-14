وزير (إسرائيلي) يُكذّب نتنياهو: ينتقد في الإعلام اقتحام الأقصى وهو مَن وافق عليه

كذّب وزير إسرائيلي متطرف، يوم الأربعاء، ادعاءات رئيس حكومته بنيامين نتنياهو بعدم علمه بنية وزراء وآلاف المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى أمس الثلاثاء، فيما تُسمى "ذكرى خراب الهيكل".

وقال وزير تطوير الجليل والنقب "اسحق فسرالوف"، الذي اقتحم باحات الأقصى برفقة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، إنه بعث بكتاب لنتنياهو قبل أسبوعين يبلغه فيه نيته اقتحام الأقصى مع آلاف المستوطنين.

وذكر "فسرالوف" في حديث لاذاعة 103FM العبرية، وفق ترجمة وكالة 'صفا"، أن اقتحام الأقصى جاء بالتنسيق الكامل مع نتنياهو، معرباً على استغرابه الشديد من البيان الذي أصدره مكتب نتنياهو في أعقاب الاقتحام، والذي هاجم المقتحمين.

وادعى نتنياهو أن الاقتحام ورفع علم الاحتلال والصلوات التلمودية داخل المسجد جاءت بمبادرة شخصية من المقتحمين، ولا تعد تغييراً للوضع القائم في الأقصى.