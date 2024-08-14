استشهاد طفلة جراء سوء تغذية ونقص علاج بغزة

استشهدت طفلة، يوم الأربعاء، وسط قطاع غزة بسبب سوء التغذية ونقص العلاج الناجم عن الحصار والحرب الإسرائيلية، ليرتفع عدد ضحايا سوء التغذية في القطاع إلى 37 شخصًا بينهم أطفال.

وقال علي الشيخ خليل، عم الطفلة لينا الشيخ خليل (4 سنوات): "توفيت ابنة أخي جراء سوء التغذية ونقص العلاج في مستشفى شهداء الأقصى نتيجة الحرب والحصار".

وأضاف "الطفلة كانت تعيش في خيمة تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وسط ارتفاع درجات الحرارة، ولا توجد بداخلها أي ظروف صحية مناسبة لها".

وتابع "لينا كانت تحتاج إلى طعام خاص مثل الفواكه والعصائر الطبيعية، وبعض الفيتامينات، والأدوية التي لا تتوفر بسبب الحرب".

ولفت إلى أنه "قبل الحرب، كان وضعها الصحي جيدًا، وكل شيء كان متوفرًا، لكن خلال الحرب لم يتوفر أي طعام لها يناسب وضعها الصحي".

وبوفاة الطفلة الشيخ خليل يرتفع عدد ضحايا سوء التغذية في القطاع إلى 37 بينهم أطفال.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية، يعاني الفلسطينيون في غزة، وخاصة في مناطق الشمال، من شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء، وصلت إلى حد تسجيل وفيات جراء الجوع.

وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.