أنصار الله لـ(الرسالة): سيتحمل نتنياهو المسؤولية الكاملة عن مآلات فشل المفاوضات

قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله عبد الله النعمي، إن رئيس وزراء الاحتلال بينامين نتنياهو يتحمل كامل المسؤولية عن افشال لقاءات الدوحة والقاهرة، مؤكدا أنه لا يريد للمفاوضات النجاح من حيث المبدأ.

وأضاف النعمي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، "نتنياهو لا يريد انهاء الحرب، ولا نجاح المفاوضات، كونها يفشل حتى اللحظة في تحقيق هدف عسكري، ويسعى للهروب للأمام من خلال وضع شروط لإفشالها".

وعليه، أكدّ النعمي، أن "نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة كل المآلات التي ستؤول إليها فشل المفاوضات".

وأضاف: "اذا توسعت الحرب، بشكل أوسع وأكبر فسيكون نتنياهو في ورطة، وما يرتكبه من جرائم بغزة تزيد في سجله الاجرامي، ونحن ندرك أنه ليس لديه أي نوايا صادقة للتوجه للمفاوضات".

وتابع: "نتنياهو يشعر بالهزيمة ويشعر بالخزي، ويريد الهروب للمفاوضات بدون تفاوض، ولن يكون في جعبته بنهاية المطاف سوى الرضوخ لمطالب الشعب الفلسطيني".