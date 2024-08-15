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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: من هو الشهيد القائد إسماعيل هنية؟

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إيران اغتيال طهران إسماعيل هنية

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