الرشق يعلن دعم حماس طلب الأمم المتحدة لهدنة في غزة لـ7 أيام

أعلن عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عزت الرشق، الجمعة، دعم الحركة للطلب الذي أعلنته الأمم المتحدة لهدنة لمدة 7 أيام في قطاع غزة، من أجل تطعيم آلاف الأطفال من الشلل الرباعي.

وقال الرشق، إن الحركة تطالب "بإدخال الدواء والغذاء لأكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في قطاع غزة".

وكانت الأمم المتحدة طالبت في وقت سابق من اليوم الجمعة، بهدنة لسبعة أيام في قطاع غزة، لتلقيح 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن "وكالات الأمم المتحدة تريد تقديم لقاح شلل الأطفال الفموي النوع 2 للأطفال تحت سن العاشرة في وقت لاحق هذا الشهر".

وأضافت أنه "وفي غياب الهدن الإنسانية، لن يكون من الممكن تنفيذ الحملة".

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في تموز/يوليو الماضي، أن "هناك احتمالا كبيرا لخطر تفشي فيروس شلل الأطفال في أنحاء قطاع غزة وما حوله بسبب الوضع الصحي المزري وكذلك تدهور نظام الصرف الصحي في القطاع الفلسطيني المنكوب جراء الحرب الإسرائيلية على غزة".