قال د. موسى عابد مدير عام الرعاية الصحية بوزارة الصحة بغزة، إنّ الكميات المتوفرة من لقاحات فايروس شلل الأطفال، غير كافية، وهناك بحاجة لأعداد لمليون ونصف المليون جرعة تقريبا.

وذكر عابد لـ"الرسالة نت" أنّ الاحتلال لا يزال يمنع ادخال اللقاحات والتطعيمات اللازمة لمكافحة فايروس شلل الأطفال، مضيفا: "حتى اللحظة لا تزال محتجزة طرف الاحتلال".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، تسجيل أول حالة إصابة بفايروس شلل الأطفال، لطفل يبلغ من العمر عشرة أشهر في منطقة دير البلح.

وذكر عابد، أن كل حالة مكتشفة يقابلها مئتي حالة غير مكتشفة، وهذا يعني أن هناك إصابات ستسجل تباعا.

وحذر من أن التباطؤ في ادخال اللقاحات، يهدف إلى انتشار العدوى، وتحقيق إصابات أكبر في صفوف الأطفال وذوي الأمراض وضعف المناعة.

وبين وجود انتشار في الإصابة بفايروس الكبد الوبائي، كما أنّ هناك انتشار للأمراض الجلدية، "هذه الأمراض نتيجة عدم توفر المواد اللازمة للنظافة الشخصية، وعدم توفر المكان المناسب للعيش، وكل ذلك يدفع بزيادة الإصابة بمثل هذه الأمراض".