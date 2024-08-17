البرغوثي لـ(الرسالة): أكثر من ٨٠ ألف شخص أصيبوا بفايروس الكبد

قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، إن قطاع غزة يعيش في حرب إبادة أخرى، تتمثل في انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة.

وحذر البرغوثي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، من انتشار وباء شلل الأطفال في غزة بعد تسجيل أول إصابة به و بعد انتشار أوبئة أخرى، و منها التهاب الكبد الوبائي الذي أصاب أكثر من ثمانين ألف شخص.

وكذّب البرغوثي مزاعم الاحتلال بوقف العملية العسكرية في غزة، متسائلا: "كيف توقفت وعشرات الآلاف ينزحون تحت ضربات الاحزمة النارية؟"

وجددّ دعوته للأمم المتحدة بالضغط على (إسرائيل)؛ لإلزامها بوقف فوري لإطلاق النار، ووقف حرب الإبادة.

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت بهدنة لمدة سبعة أيام؛ ليتسنى إدخال اللقاحات لغزة؛ لمواجهة الأوبئة المنتشرة بالقطاع.

وذكر البرغوثي أن حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني غير مسبوقة، وهي وصمة عار ستلاحق المجتمع الدولي؛ الذي يعجز لهذه اللحظة في اجبار إسرائيل على ادخال اللقاحات والمواد الأساسية التي يحتاجها شعبنا لمواجهة مخاطر التجويع.