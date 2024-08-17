مجمع ناصر الطبي لـ(الرسالة): النزوح يفاقم من معاناتنا في استقبال المصابين

قال د . محمد صقر مدير قسم التمريض بمجمع ناصر الطبي، إن إدارة المجمع لا تستطيع التعامل مع الكم الكبير للإصابات الناتجة عن الاستهدافات والمجازر المروعة المستمرة بحق أبناء شعبنا، خاصة في جنوب القطاع.

وأوضح صقر لـ"الرسالة نت"، أنّ موجات النزوح الجديدة، تفاقم من الأزمة الصحية والإنسانية في منطقة مواصي خانيونس، خاصة في ظل تعرضها للاستهداف، وفي ظل المجازر التي تصل تباعا للمجمع.

وذكر صقر أنّ حالات الاستهداف، تسببت في وقوع إصابات عديدة بين صفوف النازحين كانوا على مسافات بعيدة من مواقع الاستهداف، وهذا يعني أن العمليات العسكرية ستؤدي لوقوع إصابات محققة في صفوف النازحين بالخيام في تلك المناطق.

وجددّ تأكيده بوجود إصابات معقدة نتيجة الحروق والكسور، و"الصواريخ المستخدمة فتاكًة ومحرمة دوليًا، وتوقع إصابات كبيرة".

وبين صقر أن تكثيف النزوح جنوب منطقة المواصي، سيترك أثرًا ثقيلا على المجمع في التعامل مع حالات الرعاية الأولية ، خاصة في ظل انتشار الامراض والاوبئة، وعدم القدرة في التعامل مع هذا الكم الكبير، نتيجة الاستقبال اليومي لعشرات الإصابات بين صفوف المواطنين، جراء استمرار هذه الحرب.