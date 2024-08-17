الإعلام الحكومي لـ(الرسالة): سكان غزة يتعرضون لإبادة القتل والوباء

فنّد إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، أكاذيب وسائل العدو بوقف العمليات العسكرية بغزة، قائلا: "المجازر لم تتوقف منذ الصباح، وهناك ما يزيد عن ربع مليون فلسطيني ينزحون تحت وقع ضربات الأحزمة النارية".

وأضاف الثوابتة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، "الاحتلال يشنّ أكبر حملة اخلاءات تطال المناطق الشرقية والغربية من وسط وجنوب القطاع، وبما في ذلك اخلاءات شملت المنطقة التي كان يصنفها بالآمنة بمواصي خانيونس".

وأكدّ أن نسبة المنطقة التي يدعي الاحتلال أنها آمنة لم تعد تتجاوز 10 كم في منطقة مواصي خانيونس، وهي تفتقر لكل المقومات الخدماتية، ويعيش فيها النازحون ظروفا مأساوية للغاية".

وبين الثوابتة أنّ هذه الجرائم تعبر عن عقلية إسرائيلية تصرّ على استمرار حرب الإبادة.

وفي سياق ذي صلة، أكدّ أن اكتشاف وتسجيل أول حالة إصابة بفايروس شلل الأطفال لطفل جنوب القطاع، يدق ناقوس الخطر، بأن شعبنا يتعرض لحرب إبادة بأدوات أخرى، في ظل رغبة الاحتلال وإصراره عرقلة وتباطؤ إدخال اللقاحات.

وذكر أنّ السلوك "الإسرائيلي" يعبر عن رغبة في تدمير غزة وانهاكها بالأوبئة؛ لتحقيق حلمه بأن تكون منطقة غير صالحة للسكن، وفق ما يطمح إليه.

وشددّ الثوابتة على دعوة الأمم المتحدة بالوصول لوقف اطلاق النار لمدة سبعة أيام؛ ليتسنى للمواطنين الحصول على التطعيمات اللازمة.