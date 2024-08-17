كتائب القسام: فجرنا عبوتين بجيبين لقوات العدو بحي (تل الهوى) جنوبي غزة

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تفجير عبوتين في جيبين لقوات الاحتلال، والاشتباك مع من تبقى من الجنود بالأسلحة الرشاشة وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وقالت "القسام" في تصريح صحفي، تلقته "الرسالة نت"، اليوم السبت: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في جيبين لقوات العدو، والاشتباك مع من تبقى من الجنود بالأسلحة الرشاشة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح، في محيط الكلية الجامعية، بحي (تل الهوى) جنوب مدينة غزة.

وأضافت: "مجاهدونا رصدوا هبوط مروحيات للإخلاء بعد تفجير العبوتين والاشتباك مع جنود العدو في حي تل الهوى".

وكان موقع /حدشوت بزمان/ العبري قد أكد اليوم مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثالث بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة بمعارك قطاع غزة.

كما ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أن 11 جنديا على الأقل أصيبوا بجراح متفاوتة في حدث أمني بقطاع غزة.

وكانت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية قد أكدت منذ أيام أن "الجيش يعاني نقصا يقدر على الأقل بعشرة آلاف جندي قتلوا أو جرحوا خلال أشهر القتال الطويلة في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن نحو "ألف جندي إسرائيلي ينضمون شهريا إلى قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع بعد إصابتهم في الحرب".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 40 ألفا وخمسة شهداء، وإصابة أكثر من 92 ألفا و401 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.