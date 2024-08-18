رصد مسيرة تابعة لحزب الله بالقرب من منزل نتنياهو- هل يكون بين الأهداف؟

أفادت تقارير إعلامية (إسرائيلية)، اليوم الأحد، بأنه تم رصد طائرة مسيرة محتملة لـ"حزب الله" اللبناني، بالقرب من منزل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على شاطئ البحر المتوسط.

وقالت صحيفة (إسرائيل) هيوم العبرية إنه "على الرغم من عدم وجود تأكيد بصري أثناء الحادث الذي وقع، أول أمس الجمعة، لم يستبعد المسؤولون العسكريون وسلاح الجو تماما احتمال إطلاق مركبة جوية صغيرة مسيرة من لبنان، بهدف جمع معلومات عن المنزل الخاص بنتنياهو.

وأفادت الصحيفة في تقرير لها بأن "سفينة صواريخ تابعة للبحرية (الإسرائيلية) كانت متمركزة قبالة سواحل قيسارية يوم الجمعة الماضي، وبلغت عن اشتباه بوجود طائرة مسيّرة يُزعم أنها حلّقت في المنطقة”.

وبحسب التقرير، فإن "الاعتقاد السائد هو أن "حزب الله" اللبناني أطلق طائرة مسيرة بدون طيار في مهمة استطلاعية بهدف تصوير منزل رئيس الحكومة، نتنياهو، القريب من الساحل، ومن ثم نشر الفيديو”.

ووفقا للصحيفة، "تم رصد الطائرة بواسطة رادار السفينة، ولكن لم تظهر أي مؤشرات لها في أنظمة المراقبة الأخرى".

وأضافت أن سلاح الجو (الإسرائيلي) "أرسل طائرات مقاتلة إلى المنطقة بعد تلقي الإنذار، لكنها لم تتمكن من تحديد موقع الطائرة المسيّرة".

ويسود دولة الاحتلال التخوف والقلق منذ أواخر تموز/يوليو الماضي، تحسبا لرد إيراني لبناني، بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس" في قلب العاصمة طهران، والقيادي الرفيع في "حزب الله" فؤاد شكر وسط الضاحية الجنوبية لبيروت.