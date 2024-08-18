نقيب الأطباء لـ(الرسالة): مستشفيات غزة منهارة وتركت لوحدها دون مساعدة

قال د. شوقي صبحة نقيب الأطباء في فلسطين، إنّ مستشفيات غزة منهارة وتركت لوحدها دون مساعدة.

وأكدّ صبحة لـ"الرسالة نت"، أن الاحتلال دمرّ 80% من المنظومة الصحية بغزة، "وخرج القطاع الصحي عن الخدمة بشكل شبه كامل".

وحمّل المؤسسات الدولية والطبية والرسمية المسؤولية الكاملة عن خذلان القطاع الطبي في غزة؛ الذي تعرض لحرب إبادة مركزة من الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدّ صبحة أنّ هذه المؤسسات تخلت عن دورها في دعم القطاع الطبي، وهي مسؤولة بشكل كامل عن حالة الخذلان التي تسببت في انهيار القطاع الصحي.

وأضاف صبحة إن هذه المؤسسات كان يفترض أن تكون محمية من هذه المؤسسات الدولية التي تنادي بحماية القطاع الصحي والطفولة والمرأة وغيرها من المنظمات الدولية والإنسانية؛ التي تركت مشافي ومراكز غزة فريسة لدى الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، عن اقتراب نفاد كميات الوقود بغزة، محذرة من أنها بدأت باغلاق بعض المراكز لتوفير بعض الكميات؛ لضمان استمرار بعض الأقسام الرئيسية.