عبد العاطي: الاحتلال أباد 10% من سكان القطاع و30% مهددون بالإبادة بالأوبئة

قال القانوني والحقوقي د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد” ، إن دولة الاحتلال أبادت 10% من سكان قطاع غزة خلال 11 شهرا من حرب الإبادة المتواصلة ضد القطاع.

وحذر عبد العاطي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، من أن 30% من سكان القطاع مهددين بالإبادة جراء الجوع والأمراض والأوبئة، خاصة "شلل الأطفال" الذي سجلّ فيه أول إصابة في القطاع.

وبين عبد العاطي أن 650 ألف طفل هم مهددون بالموت، في حال انتشار الفايروس، وتفاقم الأوضاع الصحية، وعدم سماح الاحتلال بتقديم اللقاحات اللازمة لمواجهة المرض.

وأكدّ أنه من العار "بقاء الأوضاع الإنسانية بغزة بهذه الظروف، ومن المهم تبني دعوة الأمم المتحدة بالوصول لهدنة إنسانية، وفرضها على دولة الاحتلال، في ظل ممانعة نتنياهو لأي مقاربات تضمن التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى وإنهاء العدوان".05:40 PM