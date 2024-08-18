(القسام) تستهدف قوة (إسرائيلية) من 10 جنود بقذيفة بحي (تل الهوى) جنوب غزة

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها استهدفت قوة إسرائيلية مكونة من عشرة جنود في حي "تل الهوى" جنوب غزة.

وقالت "القسام" في تصريح صحفي، تلقته "الرسالة نت"، اليوم الأحد، إنها استهدفت "قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد في محيط الكلية الجامعية بحي "تل الهوى"، جنوب مدينة غزة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد اعترف اليوم الأحد، بمقتل ضابط وجندي من أفراده خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، خلال المعارك مع المقاومة وسط قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرقيب (احتياط) مردخاي يوسف بن شوام، البالغ من العمر (34 عاما) من (جيفا بنيامين)، ويعمل سائق شاحنة ثقيلة في الكتيبة (8119) لواء القدس (16) فيلق اللوجستيات قتل في معركة وسط قطاع غزة.

كما أعلن عن مقتل الرائد (احتياط) يوتام إسحاق بيليد، ويبلغ من العمر (34 عامًا)، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في ممر (نتساريم) وسط غزة.

والرائد بيليد هو قائد سرية "بن شوام"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وبعد الإعلان عن مقتل الضابط والجندي، يرتفع إجمالي عدد الجنود القتلى منذ السابع من تشرين الأول/كتوبر الماضي، إلى (694) جنديا وفقا لإحصاءات جيش الاحتلال..