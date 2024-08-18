الاتحاد الأوروبي: 2023 الأكثر دموية للعاملين الإنسانيين

وصف الاتحاد الأوروبي عام 2023 بأنه العام الأكثر دموية في تاريخ العاملين في المجال الإنساني، وفقاً لما جاء في بيان مشترك صادر عن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ويانيز لينارجيتش، مفوض إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن الأشهر العشرة الماضية شهدت مأساة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا على الأهمية البالغة لحماية العاملين في الإغاثة الإنسانية في مناطق الصراع.

وأكد البيان أن الالتزام بحماية هؤلاء العاملين يجب أن يكون أولوية قصوى، وهو ما يتطلب التزامًا صارمًا بالقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن الانتهاكات المتكررة لهذا القانون في الصراعات حول العالم تتطلب من المجتمع الدولي التحرك لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.

وكانت وكالة "أونروا" قد كشفت في وقت سابق عن استشهاد 205 من العاملين في الإغاثة الإنسانية في غزة على أيدي القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ورغم قرارات المجتمع الدولي الداعية لوقف الحرب المستمرة في غزة، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية، متجاهلة النداءات الدولية والأوضاع الإنسانية الكارثية المتفاقمة.